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Григор Димитров потратил 3 сета, чтобы выиграть Итоговый турнир

Димитров потратил 3 сета, чтобы выиграть Итоговый турнир
Eurosport

33 мин. назад

Матч между Григором Димитровым и Давидом Гоффеном завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. Димитров 5 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Гоффен ответил 9 эйсами, 4 брейками при 5 двойных.

Счет в личном противостоянии стал 5-1 в пользу Димитрова.

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