Григор Димитров потратил 3 сета, чтобы выиграть Итоговый турнир

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. Димитров 5 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Гоффен ответил 9 эйсами, 4 брейками при 5 двойных.

Счет в личном противостоянии стал 5-1 в пользу Димитрова.

Димитров получил 1,2 миллиона евро за победу на Итоговом турнире. Гоффен – 585 тысяч евро.

Сетка Итогового турнира.

Вспомни, кто выиграл турнир в 2017-м

Все-все-все главные истории в вашем телеграме