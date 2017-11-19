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Григор Димитров потратил 3 сета, чтобы выиграть Итоговый турнир
Матч между Григором Димитровым и Давидом Гоффеном завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 34 минуты. Димитров 5 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Гоффен ответил 9 эйсами, 4 брейками при 5 двойных.
Счет в личном противостоянии стал 5-1 в пользу Димитрова.
- Димитров получил 1,2 миллиона евро за победу на Итоговом турнире. Гоффен – 585 тысяч евро.
- Сетка Итогового турнира.
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