AFP
Призовой фонд Australian Open-2017 составит более 36 миллионов долларов
Новость предоставлена нашими партнерами РИА «Новости»
По сравнению с 2016 годом призовой фонд первого мэйджора сезона вырастет на 14% и составит 50 миллионов австралийских долларов (36,2 млн долларов США). Победители Australian Open-2017 в одиночном разряде у мужчин и женщин получат по 2,68 миллиона долларов.
Финалисты заработают по 1,34 миллиона. Проигравшие в первом раунде турнира получат по 36 тысяч.
- Australian Open пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.
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РИА «Новости»
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