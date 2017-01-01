Eurosport

Все, что нужно знать про Australian Open на Eurosport

Все, что нужно знать про Australian Open на Eurosport
Eurosport

13 ч. назад

Главный теннисный ивент зимы приближается.

Что

Первый «Большой шлем» 2017 года и 105-й Australian Open от сотворения мира. Как всегда – в эфире Eurosport и Eurosport Player.

Где

Австралия, Мельбурн, Мельбурн-парк. Eurosport покажет матчи на 16 кортах: шесть главных (Арена Рода Лейвера, Хайсенс Арена, Маргарет Корт Арена, а также корты 3, 8 и 12) полностью покроет ТВ-сетка. Остальные 10 будут доступны в онлайн-вещании.

Когда

С 16 по 29 января – с самой первой подачи и до финального матчбола в эфире Eurosport 1 и Eurosport 2. Все матчи со всех кортов доступны на онлайн-сервисе Eurosport Player.

Кто

Все лучшие теннисисты планеты, но есть несколько потерь. Главный прорыв-2016 Хуан Мартин дель Потро самоустранился из мужской сетки из-за очередного повреждения. Из женской части турнира соскочили Мэдисон Кис (игровая травма), Петра Квитова (неигровая травма), Виктория Азаренко (декрет), Ана Иванович (завершение карьеры).

Что еще смотреть

  • «Тренер» с Патриком Муратоглу. Техническая и тактическая аналитика матчей и розыгрышей от гуру тенниса.
  • «Главный по теннису» с Джоном Макинроем. Никаких табу, никакого молчания – весельчак Макинрой расскажет всю правду об Australian Open.
  • «Гейм, сет, Матс» с Матсом Виландером, Барбарой Шетт и их гостями. Флагманское шоу Eurosport о теннисе – превью, ревью и интервью от главных экспертов канала.
  • «Выбор Матса» с Матсом Виландером. Повтор главного матча игрового дня с короткой и авторитетнейшей рецензией.
  • Wake Up Call. Пятиминутное погружение в главные моменты ночи и анонс нового игрового дня – каждое утро в эфире Eurosport.

С кем смотреть

Eurosport – дом тенниса. И в этом доме хозяйничают профи. Смотрите матчи Australian Open с комментариями Анны Чакветадзе, Владаса Ташева, Александра Метревели, Анны дмитриевой, Веры Звонаревой, Николая Саприна, Бориса Боровского, Александра Каливода, Ильи Гееца, Екатерины Бычковой, Максима Янчевского, Василия Уткина и Елены Лиховцевой.

Где еще смотреть

Ежедневно на сайте и в социальных сетях Eurosport.ru. Качественные обзоры матчей, горячие хайлайты с австралийских кортов, топ-5 ударов дня и просто самые яркие, смешные и эмоциональные моменты игр.

Подписывайтесь на Eurosport в социальных сетях:

Eurosport.ru во «Вконтакте»

Eurosport.ru в фейсбуке

Eurosport.ru в твиттере

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

Australian Open
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Изящная победа Коукаловой, которую не скрыл даже туман

02:44
Популярные видео
Провальный финиш Фуркада в адическом тумане, откуда выскочил Шемпп
7 250 просмотров9 ч
Кучеров, Наместников и Нестеров придумали гол «Тампы», но слили «Филадельфии»
 557 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться
1
Все, что нужно знать про Australian Open на Eurosport
2
Хуан Мартин дель Потро снялся с Australian Open
3
Призовой фонд Australian Open-2017 составит более 36 миллионов долларов
13 ч. назад
Все, что нужно знать про Australian Open на Eurosport
26/12/2016 в 10:29
Хуан Мартин дель Потро снялся с Australian Open
21/12/2016 в 14:48
Призовой фонд Australian Open-2017 составит более 36 миллионов долларов