21.01.17
А. ЗверевАлександр Зверев
Не ранее
3:00
Р. НадальРафаэль Надаль
AusOpen. Мужчины • 3-й раунд
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Александр Зверев - Рафаэль Надаль
AusOpen. Мужчины - 21 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Александр Зверев – Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 21 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Александр Зверев и Рафаэль Надаль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Александр Зверев - Рафаэль Надаль Australian Open in live video
    
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