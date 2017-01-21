21.01.17
И. КарловичИво Карлович
Не ранее
3:00
Д. ГоффенДавид Гоффен
AusOpen. Мужчины • 3-й раунд
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Иво Карлович - Давид Гоффен
AusOpen. Мужчины - 21 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Иво Карлович – Давид Гоффен на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 21 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Иво Карлович и Давид Гоффен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Иво Карлович - Давид Гоффен Australian Open in live video
    
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