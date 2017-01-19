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Дональд Янг - Филипп Кольшрайбер

AusOpen. Мужчины - 19 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Дональд Янг – Филипп Кольшрайбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 19 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Дональд Янг и Филипп Кольшрайбер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.