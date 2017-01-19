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Александр Зверев - Френсис Тиафо

AusOpen. Мужчины - 19 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Александр Зверев – Френсис Тиафо на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 19 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Александр Зверев и Френсис Тиафо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.