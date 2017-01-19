19.01.17
Р. БаутистаРоберто Баутиста
Не ранее
3:00
Й. НисиокаЙосихито Нисиока
AusOpen. Мужчины • Второй раунд
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Роберто Баутиста - Йосихито Нисиока
AusOpen. Мужчины - 19 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Роберто Баутиста – Йосихито Нисиока на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 19 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Роберто Баутиста и Йосихито Нисиока, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Роберто Баутиста - Йосихито Нисиока Australian Open in live video
    
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