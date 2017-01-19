19.01.17
Ж. СимонЖиль Симон
Не ранее
3:00
Р. Дутра СилваРожерио Дутра Силва
AusOpen. Мужчины • Второй раунд
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Жиль Симон - Рожерио Дутра Силва
AusOpen. Мужчины - 19 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Жиль Симон – Рожерио Дутра Силва на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 19 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Жиль Симон и Рожерио Дутра Силва, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Жиль Симон - Рожерио Дутра Силва Australian Open in live video
    
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