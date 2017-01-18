18.01.17
Э. МаррейЭнди Маррей
Не ранее
3:00
А. РублевАндрей Рублев
AusOpen. Мужчины • Второй раунд
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Энди Маррей - Андрей Рублев
AusOpen. Мужчины - 18 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Энди Маррей – Андрей Рублев на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 18 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Энди Маррей и Андрей Рублев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Энди Маррей - Андрей Рублев Australian Open in live video
    
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