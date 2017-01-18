18.01.17
М. ЖазириМалек Жазири
Не ранее
3:00
А. БубликАлександр Бублик
AusOpen. Мужчины • Второй раунд
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Малек Жазири - Александр Бублик
AusOpen. Мужчины - 18 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Малек Жазири – Александр Бублик на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 18 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Малек Жазири и Александр Бублик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Малек Жазири - Александр Бублик Australian Open in live video
    
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