18.01.17
П. ЛоренциПаоло Лоренци
Не ранее
3:00
В. ТроицкиВиктор Троицки
AusOpen. Мужчины • Второй раунд
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Паоло Лоренци - Виктор Троицки
AusOpen. Мужчины - 18 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Паоло Лоренци – Виктор Троицки на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 18 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Паоло Лоренци и Виктор Троицки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Паоло Лоренци - Виктор Троицки Australian Open in live video
    
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