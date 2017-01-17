17.01.17
Н. БасилашвилиНиколоз Басилашвили
Не ранее
3:00
Ф. КольшрайберФилипп Кольшрайбер
AusOpen. Мужчины • Первый круг
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Николоз Басилашвили - Филипп Кольшрайбер
AusOpen. Мужчины - 17 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Николоз Басилашвили – Филипп Кольшрайбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 17 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Николоз Басилашвили и Филипп Кольшрайбер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Николоз Басилашвили - Филипп Кольшрайбер Australian Open in live video
    
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