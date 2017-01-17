17.01.17
Ф. ВердаскоФернандо Вердаско
Не ранее
3:00
Н. ДжоковичНовак Джокович
AusOpen. Мужчины • Первый круг
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Фернандо Вердаско - Новак Джокович
AusOpen. Мужчины - 17 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Фернандо Вердаско – Новак Джокович на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 17 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Фернандо Вердаско и Новак Джокович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Фернандо Вердаско - Новак Джокович Australian Open in live video
    
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