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Стэн Вавринка - Мартин Клижан

AusOpen. Мужчины - 16 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Стэн Вавринка – Мартин Клижан на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Стэн Вавринка и Мартин Клижан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.