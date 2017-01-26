26.01.17
Р. ФедерерРоджер Федерер
Не ранее
11:30
С. ВавринкаСтэн Вавринка
AusOpen. Мужчины • Полуфинал
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Роджер Федерер - Стэн Вавринка
AusOpen. Мужчины - 26 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Роджер Федерер – Стэн Вавринка на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 26 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Роджер Федерер и Стэн Вавринка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Роджер Федерер - Стэн Вавринка Australian Open in live video
    
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