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Роджер Федерер - Стэн Вавринка

AusOpen. Мужчины - 26 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Роджер Федерер – Стэн Вавринка на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 26 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Роджер Федерер и Стэн Вавринка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.