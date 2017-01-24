24.01.17
С. ВавринкаСтэн Вавринка
Не ранее
3:00
ЖВ. ТсонгаЖо-Вильфрид Тсонга
AusOpen. Мужчины • 1/4 финала
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Стэн Вавринка - Жо-Вильфрид Тсонга
AusOpen. Мужчины - 24 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Стэн Вавринка – Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 24 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Стэн Вавринка и Жо-Вильфрид Тсонга, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Стэн Вавринка - Жо-Вильфрид Тсонга Australian Open in live video
    
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