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Стэн Вавринка - Жо-Вильфрид Тсонга

AusOpen. Мужчины - 24 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Стэн Вавринка – Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 24 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Стэн Вавринка и Жо-Вильфрид Тсонга, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.