25.01.17
Р. НадальРафаэль Надаль
Не ранее
3:00
М. РаоничМилош Раонич
AusOpen. Мужчины • 1/4 финала
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Рафаэль Надаль - Милош Раонич
AusOpen. Мужчины - 25 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Рафаэль Надаль – Милош Раонич на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 25 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Рафаэль Надаль и Милош Раонич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Рафаэль Надаль - Милош Раонич Australian Open in live video
    
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