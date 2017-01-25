25.01.17
Д. ГоффенДавид Гоффен
Не ранее
3:00
Г. ДимитровГригор Димитров
AusOpen. Мужчины • 1/4 финала
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Давид Гоффен - Григор Димитров
AusOpen. Мужчины - 25 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Давид Гоффен – Григор Димитров на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 25 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Давид Гоффен и Григор Димитров, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Давид Гоффен - Григор Димитров Australian Open in live video
    
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