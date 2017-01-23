23.01.17
Г. ДимитровГригор Димитров
Не ранее
3:00
Д. ИстоминДенис Истомин
AusOpen. Мужчины • 4-й раунд
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Григор Димитров - Денис Истомин
AusOpen. Мужчины - 23 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Григор Димитров – Денис Истомин на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 23 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Григор Димитров и Денис Истомин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Григор Димитров - Денис Истомин Australian Open in live video
    
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