20.01.17
Т. БердыхТомаш Бердых
Не ранее
3:00
Р. ФедерерРоджер Федерер
AusOpen. Мужчины • 3-й раунд
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Томаш Бердых - Роджер Федерер
AusOpen. Мужчины - 20 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Томаш Бердых – Роджер Федерер на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 20 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Томаш Бердых и Роджер Федерер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Томаш Бердых - Роджер Федерер Australian Open in live video
    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0