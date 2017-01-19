AFP
Рафаэль Надаль разгромил Маркоса Багдатиса и вышел в третий круг Australian Open
Счет в личных встречах стал 9-1 в пользу испанца.
Рафаэль Надаль – Маркос Багдатис – 6:3, 6:1, 6:3
Надаль выполнил 5 подач навылет, не сделал ни одной двойной и исполнил 30 виннеров при 31-й невынуженной ошибке. У Багдатиса 19 виннеров и 40 невынужденных.
- В третьем раунде Надаль встретится с 24-м сеяным на турнире, 19-летним немцем Александром Зверевым.
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