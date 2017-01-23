AFP

Григор Димитров обыграл Дениса Истомина и вышел в четвертьфинал Australian Open

Димитров обыграл Истомина и вышел в четвертьфинал
Eurosport

7 ч. назад

Получивший травму во втором сете узбекский теннисист проиграл в четырех партиях.

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Григор Димитров – Денис Истомин – 2:6, 7:6(2), 6:2, 6:1

Матч продолжался 2 часа и 36 минут. Димитров 5 раз подал навылет, реализовал 2 брейк-пойнта и допустил одну двойную ошибку. Денис сделал 12 эйсов, 2 брейка, допустив 2 двойные.

Счет в личном противостоянии стал 2-1 в пользу Димитрова.

  • Следующим соперником Григора станет Давид Гоффен, обыгравший в четырех сета Доминика Тима.

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