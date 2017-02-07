AFP
Григор Димитров: «Рафа сказал, что я точно выиграю ТБШ»
Надаль был впечатлен игрой болгарина в полуфинале Australian Open.
Григор рассказал, что наслаждается своей игрой в 2017 году. И не только он.
«Я живу мечтой. Я побеждаю на турнирах, играю в хороший теннис. Я в середине карьеры и поставил множество целей, которых хочу достигнуть.
После поражения от Рафы я сотни раз проигрывал в своей голове этот матч. Хотел понять, что мог бы сделать лучше, какие ошибки допустил. В итоге понял, что сделал все, что мог.
Рафа сказал мне после матча у сетки, что я обязательно выиграю турнир «Большого шлема», если продолжу так играть. Это моя мечта. Стать первым номером рейтинга. Думаю, что это возможно, главное – быть стабильным», – приводит слова Димитрова Tennis World.
- Надаль победил Григора в пяти сетах – 6:3, 5:7, 7:6(5), 6:7(4), 6:4.
- В финале АО испанец уступил Роджеру Федереру в пяти партиях.
Канал в телеграме, который давно бы выиграл ТБШ, если был теннисистом