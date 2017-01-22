Онлайн

Сю Йи-Фань / Фабрис Мартен - Лизель Хубер / Марцин Матковски

AusOpen. Микст - 22 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Сю Йи-Фань / Фабрис Мартен – Лизель Хубер / Марцин Матковски на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 22 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Сю Йи-Фань / Фабрис Мартен и Лизель Хубер / Марцин Матковски, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.