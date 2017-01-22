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Крис Гуччионе / Элина Свитолина - Анна-Лена Гренефельд / Роберт Фара

AusOpen. Микст - 22 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Крис Гуччионе / Элина Свитолина – Анна-Лена Гренефельд / Роберт Фара на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 22 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Крис Гуччионе / Элина Свитолина и Анна-Лена Гренефельд / Роберт Фара, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.