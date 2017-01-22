22.01.17
К.Гуччионе / Э.СвитолинаКрис Гуччионе / Элина Свитолина
Не ранее
3:00
АЛ.Гренефельд / Р.ФараАнна-Лена Гренефельд / Роберт Фара
AusOpen. Микст • Первый круг
Сетки
Перед матчем

Онлайн
Крис Гуччионе / Элина Свитолина - Анна-Лена Гренефельд / Роберт Фара
AusOpen. Микст - 22 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Крис Гуччионе / Элина Свитолина – Анна-Лена Гренефельд / Роберт Фара на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 22 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Крис Гуччионе / Элина Свитолина и Анна-Лена Гренефельд / Роберт Фара, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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