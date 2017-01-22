22.01.17
Э.Роже-Васслан / А.ГлавачковаЭдуар Роже-Васслан / Андреа Главачкова
Не ранее
3:00
Р.Линдстедт / Р.АтавоРоберт Линдстедт / Ракель Атаво
AusOpen. Микст • Первый круг
Сетки
Перед матчем

Онлайн
Эдуар Роже-Васслан / Андреа Главачкова - Роберт Линдстедт / Ракель Атаво
AusOpen. Микст - 22 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Эдуар Роже-Васслан / Андреа Главачкова – Роберт Линдстедт / Ракель Атаво на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 22 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Эдуар Роже-Васслан / Андреа Главачкова и Роберт Линдстедт / Ракель Атаво, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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