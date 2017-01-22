22.01.17
А.Клепач / Т.ХьюиАндреа Клепач / Трит Хьюи
Не ранее
3:00
Р.Клаасен / М.КрайчекРавен Клаасен / Микаэлла Крайчек
AusOpen. Микст • Первый круг
Сетки
Перед матчем

Онлайн
Андреа Клепач / Трит Хьюи - Равен Клаасен / Микаэлла Крайчек
AusOpen. Микст - 22 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Андреа Клепач / Трит Хьюи – Равен Клаасен / Микаэлла Крайчек на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 22 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Андреа Клепач / Трит Хьюи и Равен Клаасен / Микаэлла Крайчек, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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