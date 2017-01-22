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Марк Полманс / Дестани Айява - Леандер Паес / Мартина Хингис

AusOpen. Микст - 22 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Марк Полманс / Дестани Айява – Леандер Паес / Мартина Хингис на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 22 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Марк Полманс / Дестани Айява и Леандер Паес / Мартина Хингис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.