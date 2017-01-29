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Абигейл Спирз / Хуан Себастьян Кабаль - Саня Мирза / Иван Додиг

AusOpen. Микст - 29 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Абигейл Спирз / Хуан Себастьян Кабаль – Саня Мирза / Иван Додиг на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 29 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Абигейл Спирз / Хуан Себастьян Кабаль и Саня Мирза / Иван Додиг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.