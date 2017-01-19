19.01.17
К. ПлишковаКаролина Плишкова
Не ранее
3:00
А. БлинковаАнна Блинкова
AusOpen. Женщины • Второй раунд
СеткиРейтинг WTAСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Каролина Плишкова - Анна Блинкова
AusOpen. Женщины - 19 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Каролина Плишкова – Анна Блинкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 19 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Каролина Плишкова и Анна Блинкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Каролина Плишкова - Анна Блинкова Australian Open in live video
    
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