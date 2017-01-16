16.01.17
К. БертенсКики Бертенс
Не ранее
3:00
В. ЛепченкоВарвара Лепченко
AusOpen. Женщины • Первый круг
СеткиРейтинг WTAСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Кики Бертенс - Варвара Лепченко
AusOpen. Женщины - 16 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Кики Бертенс – Варвара Лепченко на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 16 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Кики Бертенс и Варвара Лепченко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Кики Бертенс - Варвара Лепченко Australian Open in live video
    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0