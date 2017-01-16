16.01.17
Л. ЗигемундЛаура Зигемунд
Не ранее
3:00
Е. ЯнковичЕлена Янкович
AusOpen. Женщины • Первый круг
СеткиРейтинг WTAСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Лаура Зигемунд - Елена Янкович
AusOpen. Женщины - 16 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Лаура Зигемунд – Елена Янкович на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 16 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Лаура Зигемунд и Елена Янкович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Лаура Зигемунд - Елена Янкович Australian Open in live video
    
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