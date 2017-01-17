Онлайн

Анна Блинкова - Моника Никулеску

AusOpen. Женщины - 17 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Анна Блинкова – Моника Никулеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 17 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Анна Блинкова и Моника Никулеску, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.