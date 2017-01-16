16.01.17
С. КроуфордСаманта Кроуфорд
Не ранее
3:00
Л. ДэвисЛорен Дэвис
AusOpen. Женщины • Первый круг
СеткиРейтинг WTAСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Саманта Кроуфорд - Лорен Дэвис
AusOpen. Женщины - 16 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Саманта Кроуфорд – Лорен Дэвис на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 16 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Саманта Кроуфорд и Лорен Дэвис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Саманта Кроуфорд - Лорен Дэвис Australian Open in live video
    
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