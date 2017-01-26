26.01.17
К. ВандевегеКоко Вандевеге
Не ранее
6:00
В. УильямсВинус Уильямс
AusOpen. Женщины • Полуфинал
СеткиРейтинг WTAСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Коко Вандевеге - Винус Уильямс
AusOpen. Женщины - 26 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Коко Вандевеге – Винус Уильямс на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 26 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Коко Вандевеге и Винус Уильямс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Коко Вандевеге - Винус Уильямс Australian Open in live video
    
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