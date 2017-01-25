25.01.17
К. ПлишковаКаролина Плишкова
Не ранее
3:00
М. ЛючичМирьяна Лючич
AusOpen. Женщины • 1/4 финала
СеткиРейтинг WTAСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Каролина Плишкова - Мирьяна Лючич
AusOpen. Женщины - 25 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Каролина Плишкова – Мирьяна Лючич на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 25 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Каролина Плишкова и Мирьяна Лючич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Каролина Плишкова - Мирьяна Лючич Australian Open in live video
    
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