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Барбора Стрыцова - Каролин Гарсия

AusOpen. Женщины - 21 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Барбора Стрыцова – Каролин Гарсия на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 21 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Барбора Стрыцова и Каролин Гарсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.