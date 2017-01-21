21.01.17
Д. ЦибулковаДоминика Цибулкова
Не ранее
3:00
Е. МакароваЕкатерина Макарова
AusOpen. Женщины • 3-й раунд
СеткиРейтинг WTAСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Доминика Цибулкова - Екатерина Макарова
AusOpen. Женщины - 21 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Доминика Цибулкова – Екатерина Макарова на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 21 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Доминика Цибулкова и Екатерина Макарова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Доминика Цибулкова - Екатерина Макарова Australian Open in live video
    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0