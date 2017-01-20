20.01.17
А. КерберАнжелик Кербер
Не ранее
3:00
К. ПлишковаКристина Плишкова
AusOpen. Женщины • 3-й раунд
СеткиРейтинг WTAСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Анжелик Кербер - Кристина Плишкова
AusOpen. Женщины - 20 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Анжелик Кербер – Кристина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 20 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Анжелик Кербер и Кристина Плишкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Анжелик Кербер - Кристина Плишкова Australian Open in live video
    
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