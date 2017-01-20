Онлайн

Сорана Кирстя - Элисон Риске

AusOpen. Женщины - 20 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Сорана Кирстя – Элисон Риске на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 20 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Сорана Кирстя и Элисон Риске, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.