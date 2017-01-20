20.01.17
Э. СвитолинаЭлина Свитолина
Не ранее
3:00
А. ПавлюченковаАнастасия Павлюченкова
AusOpen. Женщины • 3-й раунд
СеткиРейтинг WTAСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Элина Свитолина - Анастасия Павлюченкова
AusOpen. Женщины - 20 января 2017

Это Теннис, и это Australian Open! Следите за матчем Элина Свитолина – Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 20 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Элина Свитолина и Анастасия Павлюченкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Элина Свитолина - Анастасия Павлюченкова Australian Open in live video
    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0