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Все, что нужно знать про Australian Open на Eurosport

Все, что нужно знать про Australian Open на Eurosport
Eurosport

35 мин. назад

Главный теннисный ивент зимы приближается.

Eurosport Player : Смотри все 16 кортов в прямом эфире на Eurosport Player

Смотрите на Eurosport

Что

Первый «Большой шлем» 2017 года и 105-й Australian Open от сотворения мира. Как всегда – в эфире Eurosport и Eurosport Player до 2021 года.

Где

Австралия, Мельбурн, Мельбурн-парк. Eurosport покажет матчи на 16 кортах: шесть главных (Арена Рода Лейвера, Хайсенс Арена, Маргарет Корт Арена, а также корты 3, 8 и 12) полностью покроет ТВ-сетка; остальные 10 будут доступны в онлайн-вещании.

Когда

С 16 по 29 января – с самой первой подачи и до финального матчбола в эфире Eurosport 1 и Eurosport 2. Все матчи со всех кортов доступны на онлайн-сервисе Eurosport Player.

Кто

Все лучшие теннисисты планеты, но есть несколько потерь. Из-за дисквалификации турнир пропустит Мария Шарапова. Главный прорыв-2016 Хуан Мартин дель Потро самоустранился из мужской сетки из-за очередного повреждения. Из женской части турнира соскочили Мэдисон Киз (игровая травма), Петра Квитова (неигровая травма), Виктория Азаренко (декрет) и Ана Иванович (завершение карьеры).

Что еще смотреть

  • «Тренер» с Патриком Муратоглу. Техническая и тактическая аналитика матчей и розыгрышей от гуру тенниса.
  • «Главный по теннису» с Джоном Макинроем. Никаких табу, никакого молчания – весельчак Макинрой расскажет всю правду об Australian Open.
  • «Гейм, сет, Матс» с Матсом Виландером, Барбарой Шетт и их гостями. Флагманское шоу Eurosport о теннисе – превью, ревью и интервью от главных экспертов канала.
  • «Выбор Матса» с Матсом Виландером. Повтор главного матча игрового дня с короткой и авторитетнейшей рецензией.
  • Wake Up Call. Пятиминутное погружение в главные моменты ночи и анонс нового игрового дня – каждое утро в эфире Eurosport.

С кем смотреть

Eurosport – дом тенниса. И в этом доме хозяйничают профи. Смотрите матчи Australian Open с комментариями Анны Чакветадзе, Владаса Ташева, Александра Метревели, Анны Дмитриевой, Веры Звонаревой, Николая Саприна, Бориса Боровского, Александра Каливода, Ильи Гееца, Екатерины Бычковой, Максима Янчевского, Василия Уткина и Елены Лиховцевой.

Где еще смотреть

Ежедневно на сайте и в социальных сетях Eurosport.ru. Качественные обзоры матчей, горячие хайлайты с австралийских кортов, топ-5 ударов дня и просто самые яркие, смешные и эмоциональные моменты игр.

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