AFP
Роджер Федерер впервые за 15 лет не попал в топ-10 посева мэйджора
Швейцарец едва вписался в первую двадцатку.
В четверг организаторы Australian Open-2017 опубликовали список сеяных теннисистов. Первый номер достался лидеру мирового рейтинга Энди Маррею. 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер получил 17-й номер и оказался за пределами топ-10 посева впервые с US Open-2002.
Представители России в число 32 сеяных не попали.
Первая десятка посева мужского одиночного разряда выглядит следующим образом:
1. Энди Маррей (Великобритания)
2. Новак Джокович (Сербия)
3. Милош Раонич (Канада)
4. Стэн Вавринка (Швейцария)
5. Кэй Нисикори (Япония)
6. Гаэль Монфис (Франция)
7. Марин Чилич (Хорватия)
8. Доминик Тим (Австрия)
9. Рафаэль Надаль (Испания)
10. Томаш Бердых (Чехия)
В женском одиночном разряде в число сеяных попали 5 россиянок:
1. Анжелик Кербер (Германия)
2. Серена Уильямс (США)
3. Агнешка Радваньская (Польша)
4. Симона Халеп (Румыния)
5. Каролина Плишкова (Чехия)
6. Доминика Цибулкова (Словакия)
7. Гарбинье Мугуруса (Испания)
8. Светлана Кузнецова (Россия)
9. Джоанна Конта (Великобритания)
10. Карла Суарес Наварро (Испания)
…
14. Елена Веснина (Россия)
…
23. Дарья Касаткина (Россия)
24. Анастасия Павлюченкова (Россия)
…
30. Екатерина Макарова (Россия).