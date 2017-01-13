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Энди Маррей и Роджер Федерер попали в одну четверть Australian Open
Состоялась жеребьевка главного турнира зимы.
В верхнюю часть сетки также попал Кэй Нисикори, шестой сеяный на турнире. Не позже четвертьфинала сыграют между собой и Стэн Вавринка с Марином Чиличем, Милошу Раоничу достался Рафаэль Надаль.
В нижней части сетки самый серьезный соперник Новака Джоковича – восьмой номер посева Доминик Тим.
В женском одиночном разряде в верхнюю часть сетки вместе с Анжелик Кербер попали Дарья Касаткина и Гарбинье Мугуруса.
Светлана Кузнецова в случае выхода в четвертьфинал может сыграть против Симоны Халеп, а Серена Уильямс расположилась в нижней части сетки вместе с Доминикой Цибулковой.
Мужская сетка турнира в Австралии
Женская сетка турнира в Австралии