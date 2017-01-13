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Энди Маррей и Роджер Федерер попали в одну четверть Australian Open

Маррей и Федерер попали в одну четверть Australian Open
Eurosport

1 минуту назад

Состоялась жеребьевка главного турнира зимы.

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В верхнюю часть сетки также попал Кэй Нисикори, шестой сеяный на турнире. Не позже четвертьфинала сыграют между собой и Стэн Вавринка с Марином Чиличем, Милошу Раоничу достался Рафаэль Надаль.

В нижней части сетки самый серьезный соперник Новака Джоковича – восьмой номер посева Доминик Тим.

В женском одиночном разряде в верхнюю часть сетки вместе с Анжелик Кербер попали Дарья Касаткина и Гарбинье Мугуруса.

Светлана Кузнецова в случае выхода в четвертьфинал может сыграть против Симоны Халеп, а Серена Уильямс расположилась в нижней части сетки вместе с Доминикой Цибулковой.

Мужская сетка турнира в Австралии

Женская сетка турнира в Австралии

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Australian Open
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