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Андрей Рублев квалифицировался в основную сетку Australian Open

Рублев квалифицировался в основную сетку Australian Open
Eurosport

1 час назад

В решающей встрече повержен Петер Полански из Канады – 6:4, 4:6, 6:3.

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Российский теннисист Андрей Рублев успешно преодолел последний раунд квалификации и пробился в основную сетку Australian Open. В заключительном мачте за право сыграть на первом в сезоне турнире «Большой шлема» Рублев обыграл канадца Петера Полански – 6:4,4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Еще одним представителем России в Австралии мог стать Евгений Донской, но он проиграл американцу Ноа Рубину – 2:6,4:6.

  • Помимо Рублева от России на Australian Open сыграют Константин Кравчук, Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Дмитрий Турсунов.
  • Турнир пройдет с 16 по 29 января 2017 года.

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