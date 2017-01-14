Андрей Рублев квалифицировался в основную сетку Australian Open

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Российский теннисист Андрей Рублев успешно преодолел последний раунд квалификации и пробился в основную сетку Australian Open. В заключительном мачте за право сыграть на первом в сезоне турнире «Большой шлема» Рублев обыграл канадца Петера Полански – 6:4,4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Еще одним представителем России в Австралии мог стать Евгений Донской, но он проиграл американцу Ноа Рубину – 2:6,4:6.

Помимо Рублева от России на Australian Open сыграют Константин Кравчук, Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Дмитрий Турсунов.

Турнир пройдет с 16 по 29 января 2017 года.

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