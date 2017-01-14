Елизавета Куличкова, Наталья Вихлянцева и Анна Блинкова пробились в основу Australian Open

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Россиянки Елизавета Куличкова, Наталья Вихлянцева и Анна Блинкова преодолели квалификацию и вышли в основу Australian Open. В заключительном матче отбора Вихлянцева обыграла сабину Шарипову из Узбекистана (6:2, 7:5), Куличкова справилась с Бетани Маттек (6:2, 6:3), а Блинкова – с анаставией Комардиной, также представляющей Россию.

От России, помимо Куличковой, Вихлянцевой и Блинковой, в основе АО сыграют Екатерина Александрова, Екатерина Макарова, Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Евгения Родина и Анастасия Павлюченкова.

Турнир пройдет с 16 по 29 января 2017 года в Мельбурне.

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