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Елизавета Куличкова, Наталья Вихлянцева и Анна Блинкова пробились в основу Australian Open

Куличкова, Вихлянцева и Блинкова пробились на Australian Open
Eurosport

26 мин. назад

У России пополнение.

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Россиянки Елизавета Куличкова, Наталья Вихлянцева и Анна Блинкова преодолели квалификацию и вышли в основу Australian Open. В заключительном матче отбора Вихлянцева обыграла сабину Шарипову из Узбекистана (6:2, 7:5), Куличкова справилась с Бетани Маттек (6:2, 6:3), а Блинкова – с анаставией Комардиной, также представляющей Россию.

  • От России, помимо Куличковой, Вихлянцевой и Блинковой, в основе АО сыграют Екатерина Александрова, Екатерина Макарова, Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Евгения Родина и Анастасия Павлюченкова.
  • Турнир пройдет с 16 по 29 января 2017 года в Мельбурне.

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