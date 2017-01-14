Рафаэль Надаль: «Мне не нравятся манеры Дональда Трампа, но и Хиллари Клинтон мне не нравилась»

«Я следил за выборами настолько внимательно, насколько мог. Я был в США во время предвыборной кампании Трампа, и, честно говоря, мне не понравились его стиль и манеры выражения.

После выборов он успокоился и, возможно, стал более корректным, чего не было прежде. Но буду честен: другой кандидат мне тоже не нравился», – признался Надаль.

Также испанец добавил, что его завершение карьеры никак не будет связано с результатами на турнирах «Большого шлема».

«Все зависит от того, буду ли я счастлив или нет. Сколько Федерер не побеждал на мэйджорах? Но он продолжает играть. Моя карьера очень хороша. Я добился гораздо большего, нежели рассчитывал в 20, 22, 23 или даже в 25 лет, когда уже выиграл многое.

Это не повлияло на мою мотивацию. Я ставлю высокие цели на новый сезон и постараюсь достичь их», – пообещал испанец.

Надаль – 14-кратный победитель турниров «Большого шлема».

Испанец на протяжении 10 сезонов подряд выигрывал хотя бы один мэйджор, что стало рекордом. Последний успех пришелся на «Ролан Гаррос»-2014.

Australian Open – единственный «Шлем», который покорился Надалю только один раз.

Мужская сетка Australian Open

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