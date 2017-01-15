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Australian Open. Программа первого дня

Australian Open. Программа первого дня
Eurosport

14 мин. назад

Энди Маррей, Роджер Федерер, Анжелик Кербер и Светлана Кузнецова открывают первый мэйджор 2017 года.

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Арена Рода Лейвера

Roger Federer congratulates Andy Murray after their Australian Open semi-final (Reuters)

Симона Халеп (Румыния, 4) – Шелби Роджерс (США) – начало в 3:00 мск

Катерина Козлова (Украина)Винус Уильямс (США, 13)

Энди Маррей (Великобритания, 1) – Илья Марченко (Украина)

Анжелик Кербер (Германия, 1) – Леся Цуренко (Украина) – начало в 11:00

Юрген Мельцер (Австрия) – Роджер Федерер (Швейцария, 17)

Арена Маргарет Корт

Марина Эракович (Новая Зеландия) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) – начало в 3:00

Бернард Томич (Австралия, 27) – Томаш Беллуччи (Бразилия)

Коко Вандевеге (США) – Роберта Винчи (Италия, 15)

Стэн Вавринка на Australian Open

Стэн Вавринка (Швейцария, 4) – Мартин Клижан (Словакия) – начало в 11:00

Луиза Чирико (США) – Эжени Бушар (Канада)

Хайсенс Арена

Андрей Кузнецов (Россия)Кэй Нисикори (Япония, 5) – начало в 3:00

Эшли Барти (Австралия) – Анника Бек (Германия)

Светлана Кузнецова

Мариана Дуке-Марино (Колумбия) – Светлана Кузнецова (Россия, 8)

Гаштау Элиаш (Португалия) – Ник Кирьос (Австралия, 14) – не ранее 10:30

Корт 2

Мона Бартель (Германия) – Дестани Айава (Австралия) – начало в 3:00

Томаш Бердых (Чехия, 10) – Лука Ванни (Италия)

Ежи Янович (Польша) – Марин Чилич (Хорватия, 7)

Карла Суарес Наварро (Испания, 10) – Яна Чепелова (Словакия)

Корт 3

Алекс де Минаур (Австралия) – Геральд Мельцер (Австрия) – начало в 3:00

Александра Саснович (Белоруссия) – Чжэн Шуай (Китай, 20)

Элина Свитолина (Украина, 11) – Галина Воскобоева (Казахстан)

Жо-Вильфрид Тсонга (Франция, 12) – Тьяго Монтейро (Бразилия)

Корт 5

Виктор Эстрелла (Доминиканская республика) – Альяж Бедене (Великобритания) – начало в 3:00

Анастасия Севастова (Латвия, 32) – Нао Хибино (Япония)

Карен Хачанов (Россия)Адриан Маннарино (Франция)

Карен Хачанов

Эри Ходзуми (Япония) – Карина Виттхофт (Германия)

Корт 7

Инъин Дуань (Китай) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – начало в 3:00

Кентен Алис (Франция) – Сэм Куэрри (США, 31)

Стефани Фогель (Швейцария) – Куруми Нара (Япония)

Пьер-Юж Эрбер (Франция) – Джек Сок (США, 23) – не ранее 9:30

Корт 8

Лаура Зигемунд (Германия, 26) – Елена Янкович (Сербия) – начало в 3:00

Полин Пармантье (Франция) – Мисаки Дои (Япония)

Джеймс Дакуорт (Австралия) – Паоло Лоренци (Италия)

Стив Дарсис (Бельгия) – Сэм Грот (Австралия)

Корт 10

Саманта Кроуфорд (США) – Лорен Дэвис (США) – начало в 3:00

Кристина Куцова (Словакия) – Кристина Макхэйл (США)

Малек Жазири (Тунис) – Го Соеда (Япония)

Бьорн Фратанджело (США) – Ноа Рубин (США)

Корт 12

Николас Альмагро (Испания) – Жереми Шарди (Франция) – начало в 3:00

Элисон Риске (США) – Мэдисон Брингл (США)

Ирина Хромачева (Россия)Сорана Кирстя (Румыния)

Марсель Гранольерс (Испания) – Дуди Села (Израиль) – не ранее 9:30

Корт 13

Кики Бертенс (Нидерланды, 19) – Варвара Лепченко (США) – начало в 3:00

Анна Татишвили (США) – Джейми Форлис (Австралия)

Пабло Куэвас (Уругвай, 22) – Диего Шварцман (Аргентина)

Александр Бублик (Казахстан) – Люка Пуй (Франция, 16)

Корт 14

Патрисия Мария Тиг (Румыния) – Моника Пюиг (Пуэрто-Рико, 29) – начало в 3:00

Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Миша Зверев (Германия)

Анастасия Павлюченкова

Евгения Родина (Россия)Анастасия Павлюченкова (Россия, 24)

Факундо Баньис (Аргентина) – Даниэль Эванс (Великобритания) – не ранее 9:30

Корт 15

Райан Харрисон (США) – Николя Маю (Франция) – начало в 3:00

Кристина Плишкова (Чехия) – Виктория Голубиц (Швейцария)

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 26) – Лукаш Лацко (Словакия)

Корт 19

Катерина Синякова (Чехия) – Юлия Гёргес (Германия) – начало в 3:00

Андрей Рублев (Россия)Йень-Сунь Лю (Тайвань)

Поль-Анри Матье (Франция) – Андреас Сеппи (Италия)

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина (Россия, 23)Шуай Пен (Китай)

Корт 20

Ярослава Шведова (Казахстан) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 27) – начало в 3:00

Джон Изнер (США, 19) – Константин Кравчук (Россия)

Франческа Скьявоне (Италия) – Джулия Боузрап (США)

Федерико Дельбонис (Аргентина) – Стив Джонсон (США)

Корт 22

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Виктор Троицки (Сербия, 29) – начало в 3:00

Ваниа Кинг (США) – Наталья Вихлянцева (Россия)

Душан Лайович (Сербия) – Стефан Робер (Франция)

Женская сетка Australian Open

Мужская сетка Australian Open

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