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Australian Open. Программа первого дня
Энди Маррей, Роджер Федерер, Анжелик Кербер и Светлана Кузнецова открывают первый мэйджор 2017 года.
Арена Рода Лейвера
Симона Халеп (Румыния, 4) – Шелби Роджерс (США) – начало в 3:00 мск
Катерина Козлова (Украина) – Винус Уильямс (США, 13)
Энди Маррей (Великобритания, 1) – Илья Марченко (Украина)
Анжелик Кербер (Германия, 1) – Леся Цуренко (Украина) – начало в 11:00
Юрген Мельцер (Австрия) – Роджер Федерер (Швейцария, 17)
Арена Маргарет Корт
Марина Эракович (Новая Зеландия) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) – начало в 3:00
Бернард Томич (Австралия, 27) – Томаш Беллуччи (Бразилия)
Коко Вандевеге (США) – Роберта Винчи (Италия, 15)
Стэн Вавринка (Швейцария, 4) – Мартин Клижан (Словакия) – начало в 11:00
Луиза Чирико (США) – Эжени Бушар (Канада)
Хайсенс Арена
Андрей Кузнецов (Россия) – Кэй Нисикори (Япония, 5) – начало в 3:00
Эшли Барти (Австралия) – Анника Бек (Германия)
Мариана Дуке-Марино (Колумбия) – Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Гаштау Элиаш (Португалия) – Ник Кирьос (Австралия, 14) – не ранее 10:30
Корт 2
Мона Бартель (Германия) – Дестани Айава (Австралия) – начало в 3:00
Томаш Бердых (Чехия, 10) – Лука Ванни (Италия)
Ежи Янович (Польша) – Марин Чилич (Хорватия, 7)
Карла Суарес Наварро (Испания, 10) – Яна Чепелова (Словакия)
Корт 3
Алекс де Минаур (Австралия) – Геральд Мельцер (Австрия) – начало в 3:00
Александра Саснович (Белоруссия) – Чжэн Шуай (Китай, 20)
Элина Свитолина (Украина, 11) – Галина Воскобоева (Казахстан)
Жо-Вильфрид Тсонга (Франция, 12) – Тьяго Монтейро (Бразилия)
Корт 5
Виктор Эстрелла (Доминиканская республика) – Альяж Бедене (Великобритания) – начало в 3:00
Анастасия Севастова (Латвия, 32) – Нао Хибино (Япония)
Карен Хачанов (Россия) – Адриан Маннарино (Франция)
Эри Ходзуми (Япония) – Карина Виттхофт (Германия)
Корт 7
Инъин Дуань (Китай) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – начало в 3:00
Кентен Алис (Франция) – Сэм Куэрри (США, 31)
Стефани Фогель (Швейцария) – Куруми Нара (Япония)
Пьер-Юж Эрбер (Франция) – Джек Сок (США, 23) – не ранее 9:30
Корт 8
Лаура Зигемунд (Германия, 26) – Елена Янкович (Сербия) – начало в 3:00
Полин Пармантье (Франция) – Мисаки Дои (Япония)
Джеймс Дакуорт (Австралия) – Паоло Лоренци (Италия)
Стив Дарсис (Бельгия) – Сэм Грот (Австралия)
Корт 10
Саманта Кроуфорд (США) – Лорен Дэвис (США) – начало в 3:00
Кристина Куцова (Словакия) – Кристина Макхэйл (США)
Малек Жазири (Тунис) – Го Соеда (Япония)
Бьорн Фратанджело (США) – Ноа Рубин (США)
Корт 12
Николас Альмагро (Испания) – Жереми Шарди (Франция) – начало в 3:00
Элисон Риске (США) – Мэдисон Брингл (США)
Ирина Хромачева (Россия) – Сорана Кирстя (Румыния)
Марсель Гранольерс (Испания) – Дуди Села (Израиль) – не ранее 9:30
Корт 13
Кики Бертенс (Нидерланды, 19) – Варвара Лепченко (США) – начало в 3:00
Анна Татишвили (США) – Джейми Форлис (Австралия)
Пабло Куэвас (Уругвай, 22) – Диего Шварцман (Аргентина)
Александр Бублик (Казахстан) – Люка Пуй (Франция, 16)
Корт 14
Патрисия Мария Тиг (Румыния) – Моника Пюиг (Пуэрто-Рико, 29) – начало в 3:00
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Миша Зверев (Германия)
Евгения Родина (Россия) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 24)
Факундо Баньис (Аргентина) – Даниэль Эванс (Великобритания) – не ранее 9:30
Корт 15
Райан Харрисон (США) – Николя Маю (Франция) – начало в 3:00
Кристина Плишкова (Чехия) – Виктория Голубиц (Швейцария)
Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 26) – Лукаш Лацко (Словакия)
Корт 19
Катерина Синякова (Чехия) – Юлия Гёргес (Германия) – начало в 3:00
Андрей Рублев (Россия) – Йень-Сунь Лю (Тайвань)
Поль-Анри Матье (Франция) – Андреас Сеппи (Италия)
Дарья Касаткина (Россия, 23) – Шуай Пен (Китай)
Корт 20
Ярослава Шведова (Казахстан) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 27) – начало в 3:00
Джон Изнер (США, 19) – Константин Кравчук (Россия)
Франческа Скьявоне (Италия) – Джулия Боузрап (США)
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Стив Джонсон (США)
Корт 22
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Виктор Троицки (Сербия, 29) – начало в 3:00
Ваниа Кинг (США) – Наталья Вихлянцева (Россия)
Душан Лайович (Сербия) – Стефан Робер (Франция)
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