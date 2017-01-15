Большой слэм. За кем следить на Australian Open

Роджер Федерер

Пожалуй, в этот список швейцарец будет попадать еще пару лет даже после того, как закончит карьеру. Да, полгода без тенниса. Да, сползает в рейтинге – прошлый год он начинал третьим, а теперь выше него аж 16 землян. Да, вместо пробных турниров Родж поехал веселиться на Кубок Хопмана. Возможно потому, что свой реальный уровень он знать не хочет сам. Ведь там после сорванного удара всегда можно скорчить гримасу, отвесить пятюню Бенчич и все равно собрать овацию, как будто так и было задумано.

И все же – проход первого круга сразу же назовут возвращением короля, после второго все забудут про полугодовую паузу и возраст Федерера, а после третьего он станет одним из главных фаворитов турнира и, возможно, побреется. Если к тому времени еще не вылетит.

А ведь и такое не исключено. К сожалению, Федерер все чаще стал пользоваться авторитетом и все реже знаменитым заходом под форхенд, от которого десятками падали соперники в лучшие его года (2003-2010). Все реже он находит и тот бешеный ритм подачи, при котором берет свои геймы за 45 секунд.

Но если не случится ужасного, то первой резней топов станет четвертьфинал, где Федерер проверит Маррея. Последние два матча между ними ушли в одну швейцарскую калитку, и они же стали последними матчами Энди, в которых он не сделал ни одного брейка. Проблема в том, что было это полтора года назад.

Йоханна Конта

Год назад подданная ее Величества с первой же попытки и 47-й строчки рейтинга заглянула сразу в полуфинал АО, а всю вторую половину года сосредоточенно доходила до высших стадий турниров. Теперь она десятый человек в женском теннисе и продолжает прибавлять, вместо того, чтобы сдать, как положено у нестабильных девушек после первого успешного сезона.

В Сиднее она всех обыграла в двух сетах, даже ни разу не доведя решение вопросов до тай-брейка, и взяла в родном городе второй титул в третьем финале карьеры. Йоханна родилась, окрепла и получила начальное образование именно в Австралии, а в 13 лет родители перевезли ее на родину Даниэля Эванса. Теперь за нее держит кулаки вся Великобритания – в десятке женского рейтинга британок не было с 84-го, а шлем они не надевали с 77-го. В финале, как и на всем турнире, Йоханна вообще не поддавалась эмоциям вплоть до чемпионшип-пойнта, играла в умный агрессивно-энергосберегательный теннис и настучала 32 виннера и 7 эйсов за два недлинных сета.

В четвертьфинале Конту уже сейчас ждет Серена, хотя не менее опасна и возможная возня с Возняцки в третьем круге. Йоханна вряд ли всего этого опасается – победа в сиднейском финале над Агнешкой стала 11-й против теннисистки из первой десятки за последние 18 матчей.

Дарья Касаткина

«Какой сурьезный пупс» – первые появления Дарьи на теннисных интернет-просторах вызывали только милоту. Серьезность на корте не ушла, зато пришли успехи и просторы говорят уже о другом, включая возможную замену Марии Шараповой.

Прошлый год был качественно ярок, но при этом Дарья не стала вкручиваться в тур юлой – ни на игровом, ни на медиа-уровне. Да, она забомбила начало сезона, но летом начала подводить физика и пришлось скатываться в чересчур пассивную игру.

Год петуха Касаткина опять начала здорово и даже еще более агрессивно. Теперь главное оружие у нее – мощно заспиненный кросс с форхенда, который выносит соперницу с корта, а заканчивается комбинация хладнокровным лонглайном. Еще воспитанница тольяттинской школы тенниса ломает соперницам жизнь и игровой ритм так, как будто посещала семинары Энди Маррея. Этого уже хватило, чтобы напомнить Кербер, что с ее главного успеха прошел год. Этого чуть-чуть не хватило с Контой и Мугурусой, где невынужденных ошибок было в два раза больше, чем виннеров.

С Бушар во втором круге браковать надо будет меньше, но в любом случае ожидается жара. Пока же ошибаются зарубежные комментаторы: за матч они трижды меняют ударение в ее фамилии и порой пропускают буквы.

Григор Димитров

Димитрова называли новым Федерером за вариативность игры, но на этом фоне болгарин зачем-то перестал выигрывать и опустился аж до 40-й строчки рейтинга ATP. Григор понял, что богатая коллекция ударов – не только дар, но и проклятие. Требовался выбор: попадания в рубрику удар года/месяца/дня или победы. Взяв второй вариант, последний год Григор занялся тем, что значительно упростил свой репертуар. А еще комплексно пересмотрел подход к делу.

"Я определился со многими аспектами моей профессиональной жизни: какие тренировки мне нужны, как часто и чем питаться, на чем концентрироваться на корте и за ним."

Сработало. Теперь за Димитровым сильное начало года, первый за два с половиной года титул, победа над тремя монстрами из первой десятки и первый посев на БШ. Выше, чем у Федерера.

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